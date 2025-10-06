Профилактический рейд «Детское кресло» провели в Одинцове

В Одинцовском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло». Его организуют для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Автоинспекторы обращали внимание водителей на соблюдение правил перевозки детей в автомобиле, проводили профилактическую работу с родителями, вручая им информационные брошюры, а маленьким пассажирам, ставшим участниками рейда — световозвращающие аксессуары.

Подобные рейды носят не карательный, а предупредительный характер. Их главная задача: убедить родителей, что безопасность детей — это обязанность взрослых, а также, что детское автокресло — не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственное средство, способное сохранить жизнь и здоровье ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия.