Профилактический рейд «Детское кресло» прошел в Одинцове

Автоинспекторы одновременно проводили разъяснительную и профилактическую работу с водителями. Они напоминали, что автокресло должно строго соответствовать росту и весу ребенка — только тогда оно может спасти жизнь маленького пассажира. Всем водителям вручали наклейки «ребенок в автомобиле», а ребятам, ставшим участниками рейда — световозвращающие браслеты, чтобы они были заметнее на дороге.

Рейд носил профилактический характер, а его основной задачей было обеспечение безопасности детей в дорожно-транспортной среде. Ведь от действий водителя за рулем в первую очередь зависит самое ценное — жизнь и здоровье ребенка.