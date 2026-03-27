Профилактические рейды прошли на водоемах в Можайске

Специалисты провели замеры льда на Можайском водохранилище. Его толщина составила 25 сантиметров, из которых 15 — рыхлая и непрочная структура.

С начала потепления в округе усилена работа по предотвращению выхода граждан на лед. В ежедневных патрулированиях участвуют сотрудники отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации, представители МЧС, Государственной инспекции по маломерным судам, полиции и народные дружинники. В местах возможного спуска к воде установлено 20 предупреждающих щитов, а жителям роздано более 250 информационных листовок. Для школьников организовали тематические занятия, на которых объяснили основные правила безопасности.

Двадцать пятого марта во время обхода акватории специалисты зафиксировали активное таяние. Из-за наполнения водохранилища здесь появились многочисленные проталины. Инспекторы отметили, что лед перестал быть монолитным: его верхний слой превратился в кашу, не способную выдержать вес человека.

«Выходить на такое покрытие опасно для жизни. Даже если общая толщина кажется внушительной, прочность льда снижается в разы. Особенно коварны устья рек, протоки и участки под снегом, где визуально сложно оценить реальную ситуацию», — подчеркнул представитель ГИМС в ходе беседы с рыбаками.

Спасатели обращают внимание на погодный фактор: среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше нуля, что способствует активному снеготаянию и разрушению ледяного покрова. Аналогичные рейды организованы и на других крупных водоемах округа. Специалисты проводят с жителями разъяснительные беседы, учат правилам оказания первой помощи и напоминают, что в межсезонье даже опытный любитель подледного лова может ошибиться в оценке риска.

В экстренных службах призывают не выходить на лед в одиночку, а также избегать выхода в темное время суток или при плохой видимости. Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. При возникновении опасной ситуации необходимо звонить по номеру 112.