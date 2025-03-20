Профилактические рейды по пожарной безопасности провели в Солнечногорске

Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводят рейды на территории Солнечногорска. Особое внимание уделяют вопросам обеспечения пожарной безопасности, а также техническому состоянию электросетей и газового оборудования в домах.

Профилактические рейды организовали в связи с участившимися случаями возгораний. Во время мероприятий граждан дополнительно информируют по противопожарной безопасности. Всем прошедшим инструктаж вручают памятки с контактами экстренных служб. Такие меры повышают уровень осведомленности и готовности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Инспекторы призывают жителей Солнечногорска проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности в своих домах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.