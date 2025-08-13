Профилактические работы на городских фонтанах завершили в Коломне

Работы провели на фонтанах на Советской площади, в парке Мира, на Михайловской набережной и в сквере имени В. А. Зайцева.

«Бригады специалистов осуществили полный цикл обслуживания — произвели слив воды, обеспечили глубокую чистку чаш, фильтров, водостоков и изливов при помощи аппаратов высокого давления. После завершения всех профилактических мероприятий системы фонтанов вновь заполнили свежей и чистой водой», — прокомментировали специалисты «Спецавтохозяйства».

Когда закончится сезон работы фонтанов, будет зависеть от погоды. К примеру, в прошлом году их не выключали до 20-х чисел октября.

