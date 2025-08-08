Более 30 детских площадок модернизируют в Коломне в 2025 году

Обновление игровых площадок активно продолжается в городском округе, значительная часть работ уже выполнена. Всего в текущем году в Коломне модернизируют 34 объекта.

Новая детская площадка появится во дворе домов № 34а и 36 по улице Карла Либкнехта. Специалисты порядной организации уже установили основу под качели и некоторые другие игровые элементы, а также песочницу.

Заместитель главы городского округа Денис Котов на встрече с жителями рассказал, что основные работы на объекте пройдут в конце августа и завершатся до конца сентября.

«Будет смонтирована современная игровая площадка с резиновым покрытием. По просьбам жителей мы также установим дополнительные лавочки и столик в тех местах, где им удобно», — отметил Денис Котов.

На этой же дворовой территории в следующем году будет оборудована спортивная зона для ребят постарше. Сейчас у дома № 34а уже установили уличный вариант шведской стенки, брусья и турник. Спортивные снаряды покрасили. К следующему сезону вместе с жителями с учетом их пожеланий обсудят вопрос размещения другого спортивного комплекса.