Профилактические осмотры детей начались в Ленинском округе

Ежегодные обследования будущих первоклассников и выпускников будут проводиться в отделении медицинской профилактики поликлиники № 6 «Южная» с марта по май. Первыми их прошли 47 старшеклассников.

Как пояснили в отделении медицинского учреждения, такие осмотры помогают оценить готовность ребенка к нагрузкам: в семь лет — к школе, в 14–17 лет — к подростковому периоду и выбору профессии. Своевременное обследование позволяет выявить скрытые нарушения и скорректировать их заранее.

Для будущих первоклассников предусмотрена комиссия из восьми специалистов: педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и стоматолога. Также детям делают лабораторные анализы, ЭКГ и УЗИ сердца, почек, органов брюшной полости.

Подростков осматривают те же врачи, плюс эндокринолог, гинеколог для девочек и уролог-андролог для мальчиков. К обследованиям добавляется обязательная флюорография.

По итогам осмотров врачи определяют группу здоровья и медицинскую группу для занятий физкультурой — это обязательное условие для допуска к урокам и соревнованиям. Родителям рекомендуют не откладывать визит, чтобы вовремя выявить возможные проблемы и заложить фундамент здорового будущего ребенка.