Профилактические беседы о вреде наркотиков провели со студентами в Можайске

В рамках антинаркотического месячника со студентами Можайского техникума провели серию просветительских бесед по предупреждению наркотической зависимости. Мероприятия прошли 29 июня.

Перед учащимися выступил сотрудник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Андрей Коршунов. Он рассказал о пагубном влиянии психоактивных веществ на организм и предостерег молодых людей от уловок злоумышленников, втягивающих несовершеннолетних в зависимость.

Активное участие приняли сотрудники полиции. Они разъяснили студентам меры юридической ответственности за незаконное употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

«Профилактика — это самое главное. Гораздо проще объяснить подросткам последствия и научить их говорить „нет“, чем потом бороться с уже сформировавшейся зависимостью. Наша задача — защитить будущее этих ребят, а для этого им нужно знать правду о рисках», — подчеркнул Андрей Коршунов.

В завершение встречи организаторы пожелали студентам безопасных каникул, призвали проводить свободное время с пользой для здоровья и раздали тематические листовки.