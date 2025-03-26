Профилактическая беседа со школьниками прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь!». Его целью было информирование юных участников дорожного движения о важности использования ремня безопасности при поездке в транспортном средстве.
Профилактическую беседу с учениками провела сотрудница Госавтоинспекции УМВД России по Воскресенску. Автоинспектор рассказала школьникам о факторах риска в дорожном движении, напомнила о правилах поведения в общественном транспорте и недопустимости использования наушников и мобильного телефона при переходе проезжей части, а также призвала соблюдать правила дорожного движения.
В завершение мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рекомендовала ученикам прикреплять на одежду в темное время суток и в ненастную погоду световозвращающие элементы.
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