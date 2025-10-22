Профилактическая акция по безопасности пешеходов «Засветись» прошла в Балашихе

В многофункциональном центре городского округа Балашиха состоялась профилактическая акция, посвященная использованию световозвращающих элементов на одежде. Мероприятие прошло при участии представителей Госавтоинспекции и стало частью социального раунда «Засветись», направленного на повышение безопасности пешеходов в осенне-зимний период.

Автоинспекторы напомнили жителям Балашихи о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и рассказали о главных причинах дорожно-транспортных происшествий, особенно акцентируя внимание на низкой видимости пешеходов в темное время суток. С учетом особенностей осенне-зимнего сезона, когда световой день значительно сокращается, специалисты подчеркнули важность использования световозвращающих элементов для повышения безопасности на дорогах.

В ходе акции участники получили подробную информацию о принципах работы световозвращателей и узнали, где именно на одежде и аксессуарах их лучше всего размещать для максимальной заметности на неосвещенных участках дорог. Это знание поможет пешеходам сделать себя более заметными для водителей и снизить риск аварийных ситуаций.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили всем присутствующим памятки с рекомендациями по безопасности и световозвращающие элементы, чтобы каждый мог сразу применить полученные знания на практике.

Данная акция стала частью комплексной профилактической и просветительской работы Госавтоинспекции Московской области, которая реализуется при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства образования, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».