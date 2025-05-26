Профилактическая акция по безопасности на дорогах прошла в Чехове

В преддверии выходных дней автоинспекторы Чехова совместно с волонтерами провели в муниципалитете профилактическую акцию. Мероприятие было направленно на повышение безопасности на дорогах в рамках комплексного пропагандистского мероприятия «Внимание — дети».
На оживленных пешеходных переходах с людьми, переходящими дорогу, были проведены беседы об обязательном использовании световозвращающих элементов. Водителям же, в свою очередь, напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, предоставления преимущества пешеходам и исключения использования гаджетов за рулем.
Подобные мероприятия проходят в муниципальном округе на постоянной основе. Сотрудники Госавтоинспекции проводят их для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Ранее представители ГАИ проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей на дорогах Чехова.
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