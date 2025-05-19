Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Чехове

Накануне выходных дней сотрудники дорожной полиции совместно с представителями народной дружины провели мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на профилактику и пресечение нарушений правил дорожного движения при управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
С водителями провели беседы о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также об административной и уголовной ответственности за нарушение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Тем, кто стал очевидцами управления транспортным средством водителем с признаками алкогольного опьянения, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции: 8-496-72-6-68-63 с целью немедленного реагирования.
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