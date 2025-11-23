Во время акции пешеходам разъясняли существующие правила. Так, им напомнили, что нужно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, • на нерегулируемых переходах выходить на дорогу, убедившись в безопасности перехода, а также использовать световозвращающие элементы на одежде.

Профилактическую работу провели и с водителями. Им разъяснили, почему важно соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, а также соблюдать правила проезда пешеходных переходов.

«В 2025 году в городском округе Мытищи выполнен ряд мероприятий для повышения безопасности на дорогах. А именно установлено семь новых светофоров, 25 пешеходных переходов обустроены перильными пешеходными ограждениями, смонтировано 42 „лежачих полицейских“ и многое другое», — добавила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.