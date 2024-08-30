Жителей Мытищ пригласили пройти 31 августа онкоскрининг в поликлинике № 2

Жители Мытищ старше 18 лет смогут пройти бесплатный осмотр на онкологические заболевания, сдать анализы на вирус иммунодефицита человека и сделать прививку от гриппа. Акция пройдет 31 августа в поликлинике № 2.

В рамках акции «Онкоскрининг» можно будет получить консультацию у онколога, уролога, гинеколога, стоматолога и терапевта за один день и без предварительной записи. Для пациентов проведут широкий спектр диагностических исследований: забор анализов, снятие кардиограммы, рентгенодиагностику и маммографию.

«Нужно всего несколько часов, чтобы узнать качество своего здоровья и потом целый год жить спокойно», — сказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Акция пройдет 31 августа с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2 по адресу: улица Юбилейная, 10Б. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и СНИЛС.

С начала года более 600 человек уже прошли онкоскрининг, у 20 из них выявили и подтвердили онкологию на ранней стадии. Сейчас они проходят лечение в Центре амбулаторной онкологической помощи.

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