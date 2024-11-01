Тренеров в Богородском округе поздравили с профессиональным праздником

Ежегодно в России отмечается День тренера. В рамках реализации проектов «Спортивный край» и «Детский спорт» чествовали тренеров по баскетболу.

Депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок поздравил тренеров с профессиональным праздником. Вместе с руководителем спортивной школы олимпийского резерва Олегом Медведевым, в рамках реализации проектов «Спортивный край» и «Детский спорт», они встретились с тренерами по баскетболу.

Развитие баскетбола в Ногинске началось еще в далеком 1949 году, когда Давиду Берлину предложили тренировать женскую команду. В 1963 году спортсменки дебютировали в Высшей лиге, а в 1978 году стали чемпионками СССР.

«Ольга Владимировна Самбурская и Андрей Андрианович Триколич стоят за выдающимися достижениями и победами наших спортсменов! В День тренера я желаю всем тренерам, педагогам и инструкторам крепкого здоровья, получения удовольствия от работы и, конечно, новых побед своих воспитанников», — отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок.