Профессиональные мастер-классы и викторины проведут в школах Подмосковья

Неделя функциональной грамотности пройдет в школах Подмосковья с 8 по 12 декабря. Для учащихся проведут открытые уроки, мастер-классы, викторины и встречи с людьми разных профессий

Как рассказали в региональном Минобразования, 8 декабря девятиклассники Лотошинской школы № 1 посетили экскурсию в пожарно-спасательную часть № 205. Они узнали о дежурно-диспетчерской службе, увидели предметы спецодержы, оборудование и машины. Ребята смогли задать вопросы профессионалам и узнать больше о работе спасателя.

Ученики четвертого класс школы № 1 в Красногорске посетили музей «Экспериментариум». Они ознакомились с интерактивными экспозициями, демонстрирующими работу законов физики, химии, математики и биологии.

Все мероприятия в рамках Недели функциональной грамотности помогут ребятам узнать больше о разных профессиях и увидеть практическое применение полученных навыков на уроках.