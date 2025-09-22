Профессиональные баскетболисты провели мастер-класс для школьников в Балашихе

В школе № 26 городского округа Балашиха прошла открытая тренировка по баскетболу для детей разных возрастов. Мастер-класс провели три титулованных спортсмена: трехкратный чемпион Европы Никита Разгоняев, игрок сборной Москвы с опытом выступлений в США и Европе Сергей Павленко, а также выпускник школы олимпийского резерва «Динамо» Кирилл Юрчевский.

Каждый из них поделился с ребятами профессиональными приемами и секретами мастерства, которые помогают достигать высоких спортивных результатов.

Во время занятия школьники освоили правильную технику ведения мяча, отработали точные передачи и улучшили навыки бросков в кольцо. Особое внимание уделили развитию координации и командной работы.

Подобные мероприятия играют ключевую роль в популяризации спорта среди молодежи и формировании здорового образа жизни. Личный пример опытных спортсменов вдохновляет детей и подростков, помогает им поверить в свои силы и стремиться к новым достижениям.