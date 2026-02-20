Сегодня 02:08 Дорожники устраняют дорожные заносы в Сергиевом Посаде после аномального снегопада Замглавы округа Кошелев: в Сергиевом Посаде расширяют дороги после снегопада 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

В Сергиевом Посаде в ночь на 20 февраля активно убирают и вывозят снег. В частности, идет работа по расширению проезжих частей, рассказал заместитель главы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев.

«Проезжие части расширяются — работает техника на вывоз снега. Дополнительная техника — автогрейдеры, фронтальные погрузчики — будет расширять дороги без вывоза. Эта задача одна из приоритетных для нас», — сообщил он.

Фото: 360.ru

Утром, по словам Кошелева, коммунальщики сосредоточатся на очистке дорог, по которым движется общественный транспорт, подходов к социальным объектам и остановкам, тротуаров.

Ночью коммунальные и дорожные службы работают по всему округу. В административном центре они расчищают проспект Красной Армии, улицы Дружбы и 8 Марта. До утра рабочие планируют уборку и вывоз снега на улицах: 1-й Ударной Армии, Суворова, Вознесенской и 1-й Рыбной.

Фото: 360.ru

Ночная уборка улиц после снегопада также началась в Химках и других округах Подмосковья. Несмотря на продолжающуюся непогоду, коммунальщики трудятся в усиленном режиме, чтобы предотвратить утренние пробки на дорогах.