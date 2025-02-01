Проезд по Мытищинской скоростной хорде стал платным с 1 февраля

Тестовый режим работы Мытищинской хорды завершился, и теперь проезд по автодороге стал платным. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Оплата проезда организована по принципу «свободный поток». В ведомстве пояснили, что это позволяет исключить необходимость остановки для оплаты проезда. Оплата будет осуществляться по номеру автомобиля на официальном сайте оператора трассы, а также с помощью транспондеров.
В течение пяти дней после поездки необходимо зайти на сайт, по кнопке «Быстрая оплата» заполнить форму и оплатить необходимую сумму. При просрочке оплаты будет взиматься административный штраф. На сайте оператора также появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счет для автоматических списаний при проезде по трассе.
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