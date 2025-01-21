Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

С 22 января проезд по Мытищинской хорде в Подмосковье станет платным. В Минтрансе региона рассказали о стоимости проезда по новой дороге.

Новую дорогу длиной 16,1 километра открыли 17 декабря 2024 года. С этого дня по ней проехали более 400 тысяч машин.

На дороге пять участков и действует система безбарьерной оплаты проезда — здесь нет шлагбаумов. Ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги vis-transtoll.ru. С 1 февраля станет доступна оплата по транспондеру.

Стоимость проезда будет зависеть от класса транспортного средства, который автоматически определят на рамке взимания платы.