Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

С 22 января проезд по Мытищинской хорде в Подмосковье станет платным. В Минтрансе региона рассказали о стоимости проезда по новой дороге.
Новую дорогу длиной 16,1 километра открыли 17 декабря 2024 года. С этого дня по ней проехали более 400 тысяч машин.
На дороге пять участков и действует система безбарьерной оплаты проезда — здесь нет шлагбаумов. Ознакомиться с тарифами и оплатить проезд можно через личный кабинет на сайте оператора скоростной дороги vis-transtoll.ru. С 1 февраля станет доступна оплата по транспондеру.
Стоимость проезда будет зависеть от класса транспортного средства, который автоматически определят на рамке взимания платы.
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