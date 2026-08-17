Проезд оптимизировали еще на 4 перекрестках в Подмосковье

На минувшей неделе специалисты Мосавтодора внесли изменения в работу светофоров на четырех перекрестках в Воскресенске, Люберцах, Раменском и Павлово-Посадском округе.

В Белоозерском скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Центральной и Юбилейной. Это позволило сократить время проезда по Центральной улице.

В поселке Томилино внесли изменения в адаптивный режим работы светофора на пересечении улиц Гаршина и Гоголя.

В Раменском на пересечении улицы Красноармейской и Транспортного проезда увеличили время работы пешеходной фазы на пять секунд.

В Павлово-Посадском округе изменения коснулись работы светофора на повороте на деревню Криулино с Носовихинского шоссе.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что работа по улучшению движения продолжается. Специалисты ежедневно отслеживают ситуацию и вносят необходимые корректировки в работу светофорных объектов, чтобы повысить пропускную способность дорог и снизить вероятность заторов.