Проезд к подстанции скорой помощи обновят в Балашихе

Координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Николай Говричев вместе с депутатом Московской областной думы Тарасом Ефимовым провели выездное совещание на территории филиала № 3 Балашихинской областной больницы в Железнодорожном. Они осмотрели внутрибольничный проезд, который ведет к подстанции скорой медицинской помощи.

В ходе осмотра было принято решение о капитальном обновлении покрытия.

«На участке, где круглосуточно курсируют реанимобили, дорога должна быть безупречной. Состояние проезда сейчас неудовлетворительное: глубокие ямы могут стоить пациентам драгоценных минут. Наша задача — привести дорогу в порядок. Взял этот вопрос на личный контроль», — отметил Николай Говричев.

В планах — не только замена асфальта, но и наладка системы водоотведения, чтобы избежать подтоплений и преждевременного разрушения полотна в будущем.