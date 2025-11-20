Проекты с использованием ИИ запустили в Дмитровском округе

Современные цифровые технологии активно внедряют в работу образовательных и спортивных учреждений муниципалитета. ИИ используют в двух направлениях — организации школьного питания и мониторинге деятельности физкультурно-оздоровительных комплексов.

Система контроля питания учащихся работает во всех образовательных учреждениях Дмитровского округа через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект анализирует фотографии, которые ежедневно загружают сотрудники, распознает блюда и сравнивает их с утвержденным на ближайшие 10 дней меню от Роспотребнадзора. Это позволяет обеспечить соответствие рациона школьников установленным нормам.

Проект «Умный ФОК» на основе ИИ работает в шести спортивных сооружениях муниципалитета. Технология позволяет автоматически отслеживать посещаемость, анализировать загрузку объектов и контролировать качество проведения занятий.

Проекты с использованием искусственного интеллекта являются частью масштабной цифровизации Московской области и показывают, как цифровые технологии меняют жизнь в округе к лучшему.

«Мы не просто внедряем инновации, а создаем умную среду, где технологии служат для решения конкретных задач — от контроля качества школьных обедов до анализа работы спорткомплексов», — подчеркнул глава муниципалитета Михаил Шувалов.