Проекты по импортозамещению косметики создадут в Подмосковье 850 рабочих мест

В Подмосковье реализуют десять проектов, которые помогут развитию отечественного производства в косметической отрасли. Их реализация позволит создать в регионе 850 рабочих мест. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

«Это проекты, направленные на импортозамещение косметической и парфюмерной продукции, а также средств личной гигиены. Инвестиции в реализацию этих проектов оцениваются в 3,4 миллиарда рублей», —рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Аравия» запустила первую очередь завода в Протвине. Вскоре начнется строительство второй очереди, а после завершения проекта на предприятии появится около 200 новых рабочих мест. Еще один проект реализует компания «Дентал-Групп» в Долгопрудном. Здесь построят завод по производству зубной пасты и ополаскивателей для полости рта. Для строительства компания получила участок в аренду на льготных условиях.

Напомним, найти подходящий участок в Подмосковье для размещения бизнеса можно с помощью инвестиционной карты региона.