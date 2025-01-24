Проекты машиностроительного завода в Орехово-Зуеве представили Минпромторгу РФ

Демиховский машиностроительный завод вышел на запланированную мощность по выпуску моторно-редукторных блоков электропоездов «Иволга 4.0». Накануне представители Министерства промышленности и торговли России проверили, как идет реализация проекта.

На предприятии провели переоснащение производственных площадей, ввели в эксплуатацию новое оборудование, отладили технологические процессы.

Кроме того, на заводе улучшили условия труда и внедрили новый стандарт культуры производства.

Делегация осмотрела как обновленные, так и новые участки производства. Им представили детали редуктора и готовые моторно-редукторные блоки.

Гости отметили, что завод в Орехово-Зуевском становится не только крупнейшим предприятием по выпуску отечественных электропоездов, но и профильным центром компетенций.