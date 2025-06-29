Проекту «5 верст Пестовский» в Балашихе исполнилось 3 года

В Балашихе прошел 162-й забег ко дню рождения проекта «5 верст Пестовский». В мероприятии приняли участие более 250 человек.

За три года в забегах приняли участие почти две тысячи атлетов-любителей. Еженедельные старты в Пестовском парке стали доброй традицией. Дистанцию в пять километров может преодолеть любой желающий вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

Участники проекта также организовывают тематические забеги, приуроченные к важным датам. Атлеты выходили на старт в День российской науки, воссоединения России и Крыма, а также принимали участие в забегах футбольной тематики. Мероприятия объединяли не только спортсменов, но и музыкантов и представителей администрации Балашихи.

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