Проекционная разметка появилась на переходах в Павловском Посаде

В округе реализован комплекс мер по повышению безопасности пешеходов: на четырех наиболее оживленных пешеходных переходах была установлена проекционная разметка.

«В городском округе разметку установили вблизи школ и ДК на Большой Покровской улице. Это позволяет сделать переходы более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях», — сообщили в администрации округа.

Проекционная разметка представляет собой решение, которое позволяет сделать пешеходные переходы более заметными и различимыми для водителей в любое время суток и при любых погодных условиях. Специальные проекторы проецируют изображение «зебры» на дорожное полотно, привлекая внимание водителей.

Установка проекционной разметки является частью масштабной программы по повышению безопасности дорожного движения, реализуемой в Московской области с 2022 года. За это время проекционной разметкой было оснащено более 320 объектов, расположенных в различных муниципалитетах региона. В первую очередь работы проводятся на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных и медицинских учреждений, где наблюдается наибольший поток пешеходов и требуется повышенное внимание к вопросам безопасности.