Проект Жуковского выиграл грант президентского фонда

Жуковский проект «Семьей хоть на край света 2.0» во второй раз получил государственную поддержку Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на развитие семейного туризма в округе.

В течение 1,5 года в Жуковском пройдут туристские, спортивные, экологические, добровольческие и патриотические семейные мероприятия. Особое внимание уделят водному туризму.

Реализуют проект спортивно-туристский клуб «Крылья» и православный военно-патриотический клуб «Витязь» в Жуковском.

Отметим, Фонд президентских грантов — единый оператор государственной поддержки некоммерческих и неправительственных организаций. Он на конкурсной основе выделяет средства на реализацию социально значимых проектов и способствует развитию добровольческих и благотворительных инициатив. Миссия фонда — создание условий и возможностей для самореализации неравнодушных людей.