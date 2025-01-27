Проект Жуковского выиграл грант президентского фонда

Жуковский проект «Семьей хоть на край света 2.0» во второй раз получил государственную поддержку Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на развитие семейного туризма в округе.
В течение 1,5 года в Жуковском пройдут туристские, спортивные, экологические, добровольческие и патриотические семейные мероприятия. Особое внимание уделят водному туризму.
Реализуют проект спортивно-туристский клуб «Крылья» и православный военно-патриотический клуб «Витязь» в Жуковском.
Отметим, Фонд президентских грантов — единый оператор государственной поддержки некоммерческих и неправительственных организаций. Он на конкурсной основе выделяет средства на реализацию социально значимых проектов и способствует развитию добровольческих и благотворительных инициатив. Миссия фонда — создание условий и возможностей для самореализации неравнодушных людей.
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