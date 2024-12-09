Занятие по гимнастике провели для клуба «Активное долголетие» в Мытищах

Гимнастика с палочками для старшего поколения включает в себя разнообразные упражнения, с помощью которых можно укрепить мышцы, улучшить гибкость и координацию, научиться правильному дыханию. «Долголеты» получили массу позитивных эмоций от занятия.

Член политического совета партии Анастасия Мартынова отметила, что встречи в клубе «Активное долголетие» помогают пожилым людям не только найти единомышленников и дружескую поддержку, но и оставаться активными и чувствовать себя вовлеченными в общественную жизнь.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьев а существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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