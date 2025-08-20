Проект «Za самбо» продолжит развитие в школах Солнечногорска с сентября

Федеральный проект «Zа самбо» продолжат реализовывать в образовательных учреждениях Солнечногорска в новом учебном году. Факультативные занятия борьбой будут проходить в школах. Замглавы округа Ирина Тишина сообщила об этом во время «Часа спорта» в ФОКе «Олимп»

Солнечногорск второй год участвует в проекте «Za самбо», рассказала Тишина. Соглашение было подписано между администрацией муниципалитета и Федерацией самбо Московской области, в результате чего на базе школ открылись спортивные секции, а также проводятся крупные турниры и открытые тренировки.

«Самбо пользуется в Солнечногорске особой популярностью: этим видом спорта занимаются множество детей. Проект направлен на популяризацию спорта и поддержку подрастающего поколения, помогает детям развиваться физически и духовно»,— прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ирина Тишина также сообщила, что Федерация дзюдо и самбо Солнечногорска откроет бесплатную секцию для детей участников спецоперации, малоимущих и других льготных категорий в сентябре.