Проект «Умные каникулы» объединил почти 7000 учащихся Богородского округа

Проект «Умные каникулы — 2024» стартовал в 13 центрах образования Богородского округа. Он объединил почти 7000 учащихся.

«Умные каникулы» — это летнее обучение в новом формате. Дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой для школьников организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии. Как и во время учебного года, для детей предусмотрено питание. В течение июня под руководством педагогов они разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные интересные места. Это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов.

Проект впервые был запущен в 2022 году. По мнению организаторов, «Умные каникулы» формируют ценности, мировоззрение, гражданскую позицию подрастающего поколения, повышает адаптацию к социальным и технологическим переменам. Помогает найти и поддержать таланты. Лето, каникулы и развитие — идеальное сочетание для детей.

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