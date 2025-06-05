Проект «Умные каникулы» начал работу в Богородском округе

Пришкольные лагеря начнут работу в Богородском округе уже с 9 июня. На первую смену, которая продлится целый месяц, записалось свыше 2,1 тысячи детей.

В 11 центрах образований Богородского округа 5 июня стартовали развивающие программы «Умных каникул». Образовательный проект «Умные каникулы» позволит детям совмещать отдых и развивающие занятия. Школьники продолжат ходить в школу. Для них организуют питание: завтрак и обед.

Было разработано множество развивающих программ и мероприятий. Ребята получат возможность участвовать в мастер-классах, конкурсах, соревнованиях, играх, викторинах, экскурсиях, праздниках. Свыше девяти тысяч детей выразили желание стать частью «умных каникул» этим летом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.