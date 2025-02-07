Проект Центра национальных культур в Дубне признали лучшим в России

Проект «Русская вечерка» Центра национальных культур в Дубне вошел в десятку лучших российских практик в сфере национальных отношений. Всего в конкурсе участвовали 573 заявки из 68 регионов Российской Федерации от Калининграда до Камчатки.

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений создан в России для того, чтобы находить интересные инициативы и оказывать авторам экспертную и организационную поддержку. Накануне объявили победителей и финалистов. Лучшими признали 25 организаций, в том числе Центр национальных культур в Дубне.

Проект «Русская вечерка» победил в номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей».

Вечерки организованы клубом «Русские традиции». На встречах участники поют народные песни, водят хороводы, изучают историю, традиции, обряды и игры.

«Поздравляю директора Центра национальных культур Лилию Алексееву и ее команду с победой!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.