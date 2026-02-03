Проект «ТехноВектор» будет реализован в школе № 1 в Балашихе

В школе № 1 городского округа Балашиха прошла встреча для учеников и их родителей, посвященная началу нового профориентационного проекта «ТехноВектор». Представители авиационной корпорации «Рубин» — Вадим Петров и Тамара Акимова, курирующие взаимодействие с учебными заведениями, совместно с руководством школы представили программу, направленную на поддержку и профессиональную ориентацию старшеклассников в области инженерных профессий.

«ТехноВектор» рассчитан на учащихся 10‑х классов пяти балашихинских школ и будет реализован в три этапа. В феврале запланированы открытые уроки на тему «Вклад ПАО АК „Рубин“ в историю российской авиации», где школьники познакомятся с ключевыми достижениями предприятия и его ролью в развитии отечественного авиастроения. В марте пройдут расширенные экскурсии на производственные площадки с профориентационным тестированием: участники смогут увидеть работу высокотехнологичного предприятия изнутри и оценить свои склонности к техническим специальностям. Завершит программу в апреле игровое мероприятие «ТехноВектор», позволяющее закрепить полученные знания и проявить инженерное мышление в соревновательном формате.

Представители «Рубина» рассказали о самых перспективных направлениях в авиастроении, вариантах прохождения практики и подработки уже со старших курсов, а также о социальных гарантиях и программах поддержки для молодых специалистов.

В перспективе на базе школы № 1 рассматривается открытие инженерного класса. Создание такого профильного направления даст старшеклассникам возможность получить фундаментальную подготовку по технаправлениям и повысит их шансы на поступление в престижные технические вузы.