Проект «Театральная среда» с лекциями перед спектаклями начался в Мытищах

В Мытищинском театре кукол «Огниво» имени Железкина воплотили в жизнь необычную идею: теперь перед спектаклями зрителей ждут увлекательные лекции. Новый проект получил название «Театральная среда» и уже нашел положительный отклик у публики.

Первая лекция под названием «Связь времен» прошла перед спектаклем в минувшую среду. Ее провел член Союза краеведов России, историк, писатель и председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров. Он рассказал зрителям об истории, культуре и традициях родного края, позволив глубже погрузиться в атмосферу спектакля.

Как отметили в театре, «Театральная среда» станет регулярным мероприятием. Если в афише указано, что постановка идет в среду, это означает, что перед ней пройдет познавательная лекция. Новый формат позволяет не только насладиться искусством театра, но и расширить кругозор, познакомиться с интересными людьми и узнать что-то новое.

Зрители уже оценили эту инициативу. Многие отметили, что лекции делают посещение театра еще более увлекательным и содержательным. В театре надеются, что проект станет важной частью культурной жизни города и привлечет еще больше гостей.

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