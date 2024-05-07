Проект «Школа фермеров» начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:43 Проект «Школа фермеров» начался в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Торжественное открытие «Школы фермера» прошла на базе Тимирязевской академии. Проект проводят в Московской области четвертый год. Его участниками стали более 900 участников со всей России, среди них 40 — из Подмосковья.

«Обучение проходят как действующие фермеры, так и те, кто планирует присоединиться к фермерскому сообществу региона», — сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

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В этом году для участников подготовили два модуля: «Зоотехния» и «Производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства». Специалисты изучат практические аспекты ветеринарно-санитарных мероприятий по переработке птицы, освоят технологии кормления овец, узнают методы госрегулирования индустрии туризма и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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