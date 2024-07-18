Проект «Ранняя помощь» охватил 3 тысячи детей в Подмосковье за год

Фото: Министерство социального развития Московской области

Свыше трех тысяч детей из Подмосковья получили лечебные массажи, занятия физиотерапией и другие процедуры по проекту «Ранняя помощь» за год. Услугу можно получить бесплатно по направлению педиатра.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, проект «Ранняя помощь» направлен на поддержку маленьких детей, которые нуждаются в гармоничном развитии.

После назначения педиатра специалисты социальных центров проверяют назначения, приглашают на курс реабилитации или приезжают к семье на дом. Детям делают лечебный массаж, проводят занятия физиотерапией и лечебной физкультурой.

Отправить заявку на участие в проекте можно через «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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