Проект «Радио Победы» запустили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:10 Проект «Радио Победы» запустили в Солнечногорске Unsplash

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Второй год подряд в Солнечногорске реализуются уникальный проект — «Радио Победы». Любой желающий может присоединиться к круглосуточному вещанию интернет-радио и послушать песни военных лет и тематические программы.

В эфире радио слушателей ждут песни военных лет и различные рубрики с историческими справками, рассказами о войне и биографиями жителей Солнечногорска, прошедших войну.

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«В этом году все мероприятия в округе, посвященные Дню Победы, объединены общей концепцией — „Наследники победы“. Для жителей подготовим патриотические акции и культурно-развлекательные мероприятия. В их числе и уникальный проект „Радио Победы“. Впервые он был запущен в прошлом году. В связи с большой популярностью среди наших слушателей приняли решение продолжить реализацию данного проекта в преддверии 79-й годовщины победы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

До 8 мая все желающие могут присоединиться к круглосуточному вещанию интернет-радио по ссылке. В День Победы радио также продолжит свою работу, но по отдельному расписанию. Подробная афиша вскоре появится на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

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