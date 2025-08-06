Проект по выращиванию овощей создали в Котельниках

В Кузьминском лесопарке Котельников работает «Общественный огород» возле центральной сцены. Второй год подряд садоводы и ценители природы собираются вместе, чтобы выращивать овощи.

На участке растут не только овощи, но и цветы. В этом сезоне удался урожай огурцов, тыквы, базилика и перца. Украсили пространство лилейники, ромашки и другие декоративные растения.

Проект работает для всех желающих. Каждый может ухаживать за растениями, делиться садоводческим опытом или приятно провести время в Кузьминском лесопарке. Организаторы отметили, что место стало центром притяжения, где можно вырастить урожай и встретить единомышленников.

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