Проект по созданию кинофильмов запустили для подростков в Люберцах

Образовательный проект «МедиаЦех 4К: Кинозавод» направлен на профессиональную ориентацию и развитие творческих способностей молодежи в сфере кино и медиа. В нем примут участие около 60 подростков, составивших пять команд-студий.

С 17 ноября по 18 декабря ребята пройдут полный цикл создания собственного кинопроекта — от генерации идеи до премьерного показа. Каждая из команд снимет короткометражный фильм продолжительностью 7-10 минут, создаст к нему трейлер, разработает рекламный постер. Кроме того, участникам нужно будет запустить и наполнить контентом собственный Telegram-канал и презентовать свою студию и команду.

Работать с подростками будут более 20 экспертов и спикеров индустрии. Актеры, режиссеры, операторы, сценаристы, специалисты по SMM и брендингу поделятся с ребятами своими знаниями и опытом.

Итоги проекта подведут 18 декабря. На большом экране состоится премьера всех пяти фильмов, снятых командами. Лучшим участникам в нескольких номинациях вручат премию «Кинозавод», а также Гран-при за лучший проект.