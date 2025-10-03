Проект по развитию промышленного туризма запустили в Лобне

Круглый стол на тему «Организация промышленного туризма и профориентация школьников и студентов» состоялся в Музее истории города. В мероприятии участвовали представители администрации округа, 17 лобненских предприятий, учреждений образования и культуры.

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты региона Наталья Краськова представила федеральный проект «Больше, чем работа». Он направлен на профессиональное развитие старшеклассников, студентов и выпускников.

Одним из ключевых направлений проекта станет промышленный туризм. Прошедшие конкурсный отбор участники побывают на ведущих предприятиях округа и познакомятся с их деятельностью. Проект также предусматривает экскурсии, стажировки и временное трудоустройство для молодежи.

Встреча, организованная Лобненской торгово-промышленной палатой, стала важным шагом к укреплению сотрудничества между властью, бизнесом и молодежью. Предприятия округа смогут активнее привлекать на работу молодых сотрудников.