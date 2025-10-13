Проект по подготовке квантовых инженеров запустили в Дубне

Первая в России магистерская кафедра для подготовки квантовых инженеров появится в наукограде. Заявку на присоединение к соглашению о квантовом консорциуме бизнеса и вузов подписал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

В созданный два года назад по поручению президента России квантовый консорциум входят ведущие вузы страны. Его целью является подготовка высококвалифицированных кадров для российской экономики.

Андрей Деникин рассказал, что уже сегодня студенты университета «Дубна» могут работать на базовых предприятиях города и пользоваться теми

возможностями в сфере квантовых информационных технологий, которые они представляют. Руководство вуза будет создавать материально-техническую и научно-исследовательскую базы для новой образовательной программы. Базовыми подразделениями, где будут готовить квантовых инженеров, станут два факультета вуза — Институт системного анализа и управления и Инженерно-физический институт.

«И в университете, и в Объединенном институте ядерных исследований есть целый ряд задач, для решения которых нужны такие специалисты. Можно сказать, что Дубна снова подтверждает свое технологическое лидерство», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.