Проект по отказу от бумажных платежных квитанций за ЖКУ стартовал в Мытищах

Новый пилотный проект по отказу от традиционных бумажных платежных квитанций за жилищно-коммунальные услуги стартовал в Мытищах с 17 февраля. Теперь жители региона могут получать свои платежные документы в электронном формате через региональный портал государственных услуг, при этом бумажные версии больше не дублируются.

Электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги обладают рядом значительных преимуществ: они приходят быстрее, чем бумажные, и вероятность их потери сводится к нулю; платежные данные защищены от мошеннических действий, связанных с подделкой реквизитов, что делает процесс более безопасным; исключаются расходы на печать и доставку квитанций, что также положительно сказывается на бюджете.

Это решение способствует охране окружающей среды: ежегодно жители Подмосковья, отказываясь от бумажных платежных документов, помогают сохранить около 100 тонн древесины. Чтобы подключиться к этой новой системе, жителям достаточно выразить свое согласие в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Экспериментальная программа запустилась по постановлению правительства Российской Федерации № 126 о проведении эксперимента на территории Московской области по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без дублирования на бумажном носителе.