Проект по обмену книгами создали в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Активистка Молодежного совета при главе городского округа Лобня София Крупельницкая основала проект по буккроссингу. В округе работают пять пунктов, где горожане могут обменяться книгами.

Активистка София Крупельницкая создала проект обмена «путешествующими книгами». К акции может присоединиться любой желающий. В Лобне открыты уже пять точек буккроссинга: на улице Ленина, 23, корпус 3, на улице 40 лет Октября, 7А, на улице Ленина, 16 и 8, а также на улице Кольцевая, 4А.

Прочитав книгу, участник оставляет ее в пункте. А другой находит эту книгу и читает.
Обмениваясь между собой, участники акции продлевают жизнь книгам.

Отметим, во время чтения человек расширяет кругозор, развивает фантазию и воображение, пополняет свой словарный багаж, тренирует память.

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