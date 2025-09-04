Проект по изучению ИИ введут для студентов педагогических специальностей ГСГУ

Новый образовательный проект для будущих учителей начался в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. На тематическом курсе студенты будут изучать применение нейросетей при подготовке к урокам, генерацию уникального контента и многое другое.

Как рассказали в региональном Минобразования, студентов педагогических специальностей обучат использованию нейросетей в разных сферах жизни.

«Наша задача — научить студентов максимально эффективно пользоваться всеми возможностями новейших технологий. Сегодня каждый третий учитель активно использует нейросети в своей работе. И более 60% школьников — для учебы», — сказала проректор по информатизации Евгения Дороднова.

Новая дисциплина «Искусственный интеллект в образовании» появится у первокурсников уже в первом семестре. На занятиях они научатся генерировать уникальный контент для учебы, узнают о полезных сервисах и безопасном применении технологий. Курс будет состоять из лекций и практических заданий с разбором реальных кейсов.

Программа включит изучение правовых и теоретических аспектов использования ИИ, вопросы приватности и дипфейк-технологий.