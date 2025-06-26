Проект об истории хлопчатобумажного комбината запустили в Озерах
Сотрудники библиотеки имени Дмитрия Григоровича по крупицам собирают информацию о градообразующем предприятии. Проект «Ткань Озер» реализуют к 100-летнему юбилею города.
Комбинат был основан в далеком 1832 году. Ткацкое производство зародилось в деревне, где было всего 90 домов. Предприятие пережило капитализм, социализм, перестройку, годы экономических реформ. В начале 2000-х здесь работал каждый четвертый житель Озер. Комбинат перерабатывал в день 60 тонн хлопка и выпускал 450 километров ткани.
«У нас есть такой уникальный экспонат — полотенце, которое принесла нам семья. На нем сохранился ярлычок, что это полотенце изготовлено на нашем текстильном предприятии и как раз в последний год его работы, 2007-й», — рассказала заведующая библиотекой Оксана Самсонова.
В рамках проекта планируется создание электронной краеведческой библиотеки, где можно будет узнать историю предприятия, увидеть образцы продукции и познакомиться с ветеранами производства. Их воспоминания также войдут в программу. Истории людей, которые трудились на комбинате, сейчас в библиотеку приносят их дети и внуки.
Образцы ткани, фотографии, наградные листы сотрудники библиотеки переводят в электронный формат. Также на интерактивной платформе можно будет попробовать свои силы в качестве дизайнера. Будет доступна опция по созданию рисунка ткани и своей модели одежды.