Проект об истории хлопчатобумажного комбината запустили в Озерах

Комбинат был основан в далеком 1832 году. Ткацкое производство зародилось в деревне, где было всего 90 домов. Предприятие пережило капитализм, социализм, перестройку, годы экономических реформ. В начале 2000-х здесь работал каждый четвертый житель Озер. Комбинат перерабатывал в день 60 тонн хлопка и выпускал 450 километров ткани.

«У нас есть такой уникальный экспонат — полотенце, которое принесла нам семья. На нем сохранился ярлычок, что это полотенце изготовлено на нашем текстильном предприятии и как раз в последний год его работы, 2007-й», — рассказала заведующая библиотекой Оксана Самсонова.