Проект «Неделим» поможет защитить права детей при разводе родителей | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:00 Проект «Неделим» поможет защитить права детей при разводе родителей Телеканал «360»

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Защитить права детей при разводе конфликтующих родителей помогает подмосковный проект «Неделим». Специалисты подскажут бывшим супругам оптимальное решение в период семейного кризиса и встанут на сторону ребенка. Об этом в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказала психолог семейного центра «Семья и дом» Ольга Уварова.

Проект «Неделим» существует с 2021 года при поддержке Минсоцразвития.

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«Инициатором и куратором проекта является детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Проект направлен на помощь детям, которые переживают развод родителей. По факту, это досудебное урегулирование родительских споров об общении и установлении места жительства ребенка после развода», — рассказала Ольга Уварова.

Если у бывших супругов есть острый конфликт, они не могут «поделить» детей, проект поможет договориться. После переговоров со всеми участниками развода составляется соглашение между мамой и папой, которое учтет интересы ребенка.

«Очень важно, в какой эмоциональной обстановке живет ребенок. Если мы хоть немного снизим градус накала между родителями, уже хорошо. Психологическая защита детей от родительских споров бесценна», — добавил психолог.

За 2023 год в работе центра было 55 обращений от Минсоцразвития. Подписано 26 соглашений, еще две пары родителей примирились и самостоятельно договорились об общении с детьми после развода.

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