Проект «Киберурок» запустили в пилотном режиме в 215 школах Подмосковья

Школа имени Героя России Александра Монетова в Подольске вошла в список 215 учебных заведений Подмосковья, где в новом учебном году запустят в пилотном режиме проект «Киберурок». Об особенностях инициативы доложила губернатору Андрею Воробьеву директор учреждения Инна Горкавая.

Школьники с первого по 11-й классы раз в неделю будут изучать цифровую грамотность и безопасность, работу с искусственным интеллектом, алгоритмы и разработку цифровых продуктов.

«Мы вошли в пилотные 215 школ области, которые через внеурочную деятельность вводят изучение искусственного интеллекта. Проект называется „Киберурок“, и уже сегодня, 1 сентября, в нескольких классах по расписанию состоится первое занятие», — пояснила Инна Горкавая.

Проект реализуют при поддержке президента России.