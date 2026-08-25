Проект «Киберурок» откроют в Павлово-Посадском округе 1 сентября

Участниками станут более 1,5 тысячи школьников с первого по одиннадцатый класс. Проект направлен на изучение цифровой грамотности.

Мероприятие реализуется по поручению президента России совместно с правительством Московской области для подготовки кадров цифровой экономики. Его цель — научить школьников безопасно и грамотно пользоваться интернетом.

Занятия будут проходить один час в неделю. Программа состоит из семи блоков — от верификации информации до цифрового творчества, материал адаптирован под каждую возрастную категорию.

В начальной школе акцент сделают на правилах поведения в сети, защите личных данных и действиях при столкновении с мошенниками. Старшие классы изучат проверку достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы и правовые аспекты использования интернета.

В проекте участвуют школы № 14, № 18 имени Н. В. Менчинского, Рахмановская школа имени Е. Ф. Кошенкова, № 10 имени В. Ф. Быковского и № 11.

Открытие «Киберурока» в Московской области прошло 18 августа на базе «СберУниверситета». В число участников вошли более 200 гостей — руководители школ, педагоги и эксперты в сфере образования. Амбассадор проекта, телеведущий и блогер Александр Зарубин (Саша Стоун) отметил, что важно не заставлять детей, а быть с ними в честном и открытом диалоге.

Обучение педагогов, которые будут вести «Киберуроки», началось в мае. Его прошли 450 человек. Участники решали кейсы, разбирали инструменты преподавания, работали с мультимодальными нейросетями, учились составлять точные промпты и выявлять ошибки.

Также разработали методическую базу курса: сценарии уроков, практические задания и цифровые инструменты. К разработке программы привлекались эксперты из университетов, IT-специалисты, педагоги, команда Сбера и рабочая группа Министерства просвещения Российской Федерации.