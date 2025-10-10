Проект «Каникулы в Космосе» начался в молодежном центре в Королеве

Более 150 школьников в Королеве стали участниками проекта «Каникулы в Космосе», который проводят специалисты молодежного центра «Космос». Инициатива направлена на организацию досуга детей и молодежи и развитие их творческого потенциала.

На неделе прошло 16 мероприятий, в которых приняли участие 150 школьников. Они занимались рукоделием и рисованием, развивали свои танцевальные и актерские навыки, играли в настольные и интеллектуальные игры, изучали английский язык в игровой форме и знакомились с новой техникой фотопечати — цианотипией.

Мастер-классы по созданию игры с помощью Kodu Game Lab и украшений из пайеток, бисера и бусинок пройдут 11 октября в 12:00 и 13:00. Организаторы приглашают к участию желающих старше 6 лет.